Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026

Відомо, що закон про державний бюджет на 2026 рік, станом на 8 грудня, повернуто з підписом голови Верховної Ради України, Руслана Стефанчука. Для процедури щодо остаточного підписання документа очікується ще один підпис.

Що відомо про держбюджет на 2026 рік?

Після того як Руслан Стефанчук підписав закон про держбюджет на наступний рік, документ передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському, передає 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадуємо, що основні показники бюджету на 2026 рік встановлені на рівні, де доходи майже вдвічі менші, аніж видатки, – це 2,91 трильйона гривень. Натомість видатки складають 4,80 трильйона гривень. Обсяг дефіциту бюджету, за розрахунками, складає до 1,90 трильйона гривень.

Найбільше видатків у бюджеті зосереджено саме на сектор безпеки та оборони – 2,80 трильйона гривень, що відповідає майже 60% усіх видатків на 2026 рік.

З цих коштів на грошове забезпечення військових передбачається 1,30 трильйона гривень,

На озброєння та військову техніку – 709 мільярдів гривень.

Як зміняться показники зарплат та пенсій?

Відповідно до проєкту держбюджету, загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень, що на 289 гривень більше, аніж у 2025 році.

Таким чином, мінімальний показник для працездатних осіб буде на рівні 3 328 гривень, а для осіб, що втратили працездатність – на рівні 2 595 гривень.

Чому показник прожиткового мінімуму важливий: це базовий соціальний стандарт, від якого залежить чимало соціальних виплат в країні. Саме він слугує розрахунком для пенсій, аліментів, різних допомоги, податкових пільг тощо.

Крім прожиткового мінімуму, у 2026 році зросте ще й мінімальна зарплата – з 8 000 гривень в місяць до 8 647 гривень в місяць.

Очікується, що середня зарплата зросте до 30 тисяч гривень, що на понад 4 тисячі гривень більше, аніж цього року.

Коли було прийнято держбюджет?