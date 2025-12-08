Укр Рус
8 декабря, 11:46
Председатель Верховной Рады подписал закон о госбюджете-2026

Валерия Городинская
  • Закон о госбюджете на 2026 год подписан главой Верховной Рады и передан на подпись президенту Украины.
  • Основные показатели бюджета на 2026 год предусматривают доходы в 2,91 триллиона гривен и расходы в 4,80 триллиона гривен.

Известно, что закон о государственном бюджете на 2026 год, по состоянию на 8 декабря, возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины, Руслана Стефанчука. Для процедуры по окончательному подписанию документа ожидается еще одна подпись.

Что известно о госбюджете на 2026 год?

После того как Руслан Стефанчук подписал закон о госбюджете на следующий год, документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Напоминаем, что основные показатели бюджета на 2026 год установлены на уровне, где доходы почти вдвое меньше расходов – это 2,91 триллиона гривен. Зато расходы составляют 4,80 триллиона гривен. Объем дефицита бюджета, по расчетам, составляет до 1,90 триллиона гривен. 

Больше всего расходов в бюджете сосредоточено именно на секторе безопасности и обороны – 2,80 триллиона гривен, что соответствует почти 60% всех расходов на 2026 год.

  • Из этих средств на денежное довольствие военных предусматривается 1,30 триллиона гривен,
  • На вооружение и военную технику – 709 млрд. грн.

Как изменятся показатели зарплат и пенсий? 

Согласно проекту госбюджета, общий показатель прожиточного минимума с 1 января 2026 года составит 3 209 гривен, что на 289 гривен больше, чем в 2025 году. 

Таким образом, минимальный показатель для трудоспособных лиц будет на уровне 3 328 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – на уровне 2 595 гривен. 

Почему показатель прожиточного минимума важен: это базовый социальный стандарт, от которого зависит немало социальных выплат в стране. Именно он служит расчетом для пенсий, алиментов, различных пособий, налоговых льгот и т.д. 

Кроме прожиточного минимума, в 2026 году вырастет еще и минимальная зарплата – с 8 000 гривен в месяц до 8 647 гривен в месяц. 

Ожидается, что средняя зарплата вырастет до 30 тысяч гривен, что более чем на 4 тысячи гривен больше, чем в этом году. 

Когда был принят госбюджет? 

  • На 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за госбюджет на 2026 год. Известно, что рассмотрение законопроекта должно было состояться еще 2 декабря, однако его перенесли.

  • Председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа опубликовала еще ранее, что основные изменения во втором чтении были такими: увеличение доли НДФЛ для местных бюджетов на 4% (до 64%), отмена субвенции на разницу в тарифах, выделение дополнительных средств на закупку оружия и военной техники для Минобороны, а также. 