Чи може отримати виплати людина зі статусом "дитина війни"

Статус дитина війни в Україні може отримати особа, що постраждала внаслідок бойових дій. Крім того, вона має бути повнолітньою.

Чи може отримати виплати "дитина війни"

До того ж людина має відповідати й ряду інших критеріїв, повідомляє 24 Канал.

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До них належать:

Особа була поранена або зазнала насильства, зокрема фізичного, психологічного та сексуального характеру.

Людина викрадалась і незаконно вивозилася за межі країни або ж трималася в полоні.

Дитина була учасником збройних формувань під час бойових дій.

Важливо! Після досягнення 18 років українець або українка не втрачає свій особливий статус.