21 травня, 14:28
Чи може отримати виплати людина зі статусом "дитина війни"
Основні тези
- Статус "дитина війни" в Україні може отримати особа, постраждала внаслідок бойових дій, зазнала поранень або насильства, викрадалася або трималася в полоні, або була учасником збройних формувань.
- Законодавство України не передбачає грошові виплати від держави для "дітей війни", лише можливі пільги від місцевої влади.
Статус дитина війни в Україні може отримати особа, що постраждала внаслідок бойових дій. Крім того, вона має бути повнолітньою.
Чи може отримати виплати "дитина війни"
До того ж людина має відповідати й ряду інших критеріїв, повідомляє 24 Канал.
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До них належать:
- Особа була поранена або зазнала насильства, зокрема фізичного, психологічного та сексуального характеру.
- Людина викрадалась і незаконно вивозилася за межі країни або ж трималася в полоні.
- Дитина була учасником збройних формувань під час бойових дій.
Важливо! Після досягнення 18 років українець або українка не втрачає свій особливий статус.
Чи передбачені виплати людям зі статусом "дитина війни"?
Згідно із законодавством країни дитина війни виплати від держави не отримує. Діти війни 2024 року і більш ранніх років можуть розраховувати тільки на пільги від місцевої влади, залежно від позиції конкретних громад.