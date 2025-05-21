Чи може отримати виплати "дитина війни"
До того ж людина має відповідати й ряду інших критеріїв, повідомляє 24 Канал.
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До них належать:
- Особа була поранена або зазнала насильства, зокрема фізичного, психологічного та сексуального характеру.
- Людина викрадалась і незаконно вивозилася за межі країни або ж трималася в полоні.
- Дитина була учасником збройних формувань під час бойових дій.
Важливо! Після досягнення 18 років українець або українка не втрачає свій особливий статус.
Чи передбачені виплати людям зі статусом "дитина війни"?
Згідно із законодавством країни дитина війни виплати від держави не отримує. Діти війни 2024 року і більш ранніх років можуть розраховувати тільки на пільги від місцевої влади, залежно від позиції конкретних громад.