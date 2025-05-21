Может ли получить выплаты "ребенок войны"
К тому же человек должен соответствовать и ряду других критериев, сообщает 24 Канал.
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К ним относятся:
- Лицо было ранено или подверглось насилию, в частности физического, психологического и сексуального характера.
- Человек похищался и незаконно вывозился за пределы страны или же держался в плену.
- Ребенок был участником вооруженных формирований во время боевых действий.
Важно! После достижения 18 лет украинец или украинка не теряет свой особый статус.
Предусмотрены ли выплаты людям со статусом "ребенок войны"?
Согласно законодательству страны ребенок войны выплаты от государства не получает. Дети войны 2024 года и более ранних годов могут рассчитывать только на льготы от местных властей, в зависимости от позиции конкретных общин.