Російські НПЗ під ударом: як Кремль втратив 20% виробництва дизелю за два місяці

Удари України по російських нафтопереробних заводах зменшують виробництво пального, зокрема дизелю. До того ж атаки мають більш глобальний економічний ефект на тлі вищих цін до російсьої нафти.

У Росії скорочується виробництво дизелю

Про те, з яких причин показники зменшуються, пише Reuters.

Виробництво дизелю в Росії зменшилось до 5,9 мільйона тонн на місяць. Попередні показники на початку весни були на рівні 7,5 мільйона тонн. Причиною у виданні називають атаки українських дронів на російські НПЗ.

За розрахунками видання, нафтопереробні заводи, які постраждали від атак, скоротили виробництво ресурсу:

у квітні – до 1 мільйона тонн;

у травні – на 600 тисяч тонн.

Показник за квітень знизився на 10% від звичного рівня виробництва, за травень – ще на 10%. Тобто протягом 2 місяців Кремль втратив 20% від можливої загальної кількості дизелю.

Натомість протягом квітня 2026 року збільшився рівень експорту палива. +8% проти березневого показника. Але значення не перевищує 3,3 мільйона тонн за квітень 2025 року.

Тобто зменшення виробництва ускладнює для Росії отримання вигоди від вищих цін на нафту.

Раніше стало відомо, що в Росії через призупинення роботи деяких нафтопереробних заводів (після українських атак), можливий дефіцит пального. На деяких АЗС вже не вистачає бензину АІ-95. А влітку криза на ринку може лише загостритися.

Також нагадаємо, що для покриття дефіциту в бюджеті Росія готує на приватизацію (продаж) частину акцій державних компаній. Зокрема в пакеті приватизації 20% Новоросійського морського торгового порту. Він є одним із найбільших нафтових портів Росії.