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Економіка Тарифи Чому споживачам газу доведеться переплатити майже 500 гривень
18 травня, 14:46
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Чому споживачам газу доведеться переплатити майже 500 гривень

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Споживачам газу в Україні нарахували додаткові 441,12 гривні за технічне обслуговування газових мереж для забезпечення безпеки.
  • Перевірка газових мереж допомагає уникнути втрат газу через витоки, які можуть призвести до значних фінансових витрат.

Деяким споживачам газу нарахували додаткові суми до оплати. Що стало причиною та за що доведеться платити більше, читайте далі.

За що прийдеться сплати додатково споживачам газу

Для безпечного користування газом українцям рекомендують регулярно перевіряти та обслуговувати газові мережі Про це нагадали у "Газмережі", передає 24 Канал.

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Втім, технічне обслуговування газових мереж є платною послугою: її вартість наразі складає 441,12 гривні. Під час обслуговування фахівці:

  • оглянуть технічний стан газових мереж;
  • перевірять приміщення на наявність газу в повітрі;
  • виявлять можливі витоки газу;
  • виконають очищення, змащення та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

Оформити замовлення можна у Центрі обслуговування клієнтів за місцем проживання.

Чому потрібно здійснити перевірку газових мереж

Перевіряти газові мережі варто не лише заради безпеки, а й для економії. Через мікротріщини або знижений тиск газ може втрачатися непомітно, але регулярно. Наприклад, витік 0,5 кубометра на добу обійдеться приблизно у 1000 гривень на рік.