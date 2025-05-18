Чому споживачам газу доведеться переплатити майже 500 гривень

Деяким споживачам газу нарахували додаткові суми до оплати. Що стало причиною та за що доведеться платити більше, читайте далі.

За що прийдеться сплати додатково споживачам газу

Для безпечного користування газом українцям рекомендують регулярно перевіряти та обслуговувати газові мережі Про це нагадали у "Газмережі", передає 24 Канал.

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Втім, технічне обслуговування газових мереж є платною послугою: її вартість наразі складає 441,12 гривні. Під час обслуговування фахівці:

оглянуть технічний стан газових мереж;

перевірять приміщення на наявність газу в повітрі;

виявлять можливі витоки газу;

виконають очищення, змащення та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

Оформити замовлення можна у Центрі обслуговування клієнтів за місцем проживання.