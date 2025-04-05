Комунальники можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло

Частина українців зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію. Які категорії споживачів потраплять під нові нарахування, читайте далі.

Хто може отримати додаткову платіжку за світло

Окрім оплати за використану електроенергію, українці можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень, нагадали у "На пенсії", передає 24 Канал.

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Споживачі ризикують залишитися без електроенергії не лише через несвоєчасну оплату рахунків, а й з інших причин. Зокрема, у низці випадків споживачам доведеться самостійно оплачувати повторне підключення до електромережі, що обійдеться у 3 950 гривень.

У яких випадках можливе відключення електроенергії

Як повідомлюється, відключення електроенергії у 2025 році можливе у разі:

недопуску комунальників до лічильників для перевірки;

завершення терміну дії, розірвання або відсутності договору між споживачем і оператором системи розподілу чи постачальником.

Зауважте! Процес відновлення електропостачання займе від трьох до п’яти днів. Щоб уникнути зайвих витрат і незручностей, комунальники рекомендують своєчасно виконувати всі вимоги.