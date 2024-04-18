Який курс офіційного долара сьогодні та що буде з ним завтра

За добу офіційний курс долара не сильно змінився в ціні. Вартість лише несуттєво опустилася на декілька копійок. Схожа ситуація спостерігається й з курсом євро. Водночас завтра очікуються курсові зміни.

Офіційний курс 18 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 17 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,05 гривні, що на 7 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 квітня:

долар – 39,60 гривні,

євро – 42,27 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,37 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,35 гривні , а продаж – 39,88 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

До якого рівня може сягнути долар

У коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що цілком реально те, що за 5 років долар може сягнути понад 50 гривень.

Данило Монін Економіст МВФ ніколи не озвучує курс гривні на перспективу. Але його іноді можна вирахувати за іншими параметрами. Що стосується 2029 року, то курс у 54 гривні цілком може стати реальністю.