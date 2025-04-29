Трамп тисне на долар: як торгова війна штовхає світ у бік Європи

Станом на квітень 2025 року долар США на світовому ринку продовжує падіння. Поштовхом до спаду стала непередбачувана політика Трампа. Інвестори почали відвертатися від США, переорієнтовуючи свої капітали на Європу. Відповідно, валютні пріоритети для інших країн змінилися. Не винятком стала й Україна.

Який головний фактор від початку каденції Трампа вплинув на долар

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що головним фактором ослаблення долара на світовому ринку стала торговельна війна США, яку розпочав Дональд Трамп. Відповідно, надійність долара впала, а інвестори почали активно переводити свої активи в іншу валюту.

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Відтак вони почали більше інвестувати у Європу, а альтернативою для них стало євро.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Європа не розв'язувала торговельної війни з іншими країнами, а тому вона в більш вигідному становищі, аніж США.

Крім того, європейські країни з початком торговельної війни почали заміщувати США у різних напрямках: Азія, Африка, Латинська Америка.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підтверджує 24 Каналу думку про те, що головним чинником руху долара став відтік інвестицій з США, адже європейці, азійці, канадці та мексиканці зупинили договірну активність зі Штатами.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Особливо, це стосується європейців. Ми бачили, як зростають європейські ринки, які інвестиції європейських компаній йдуть, як відбувається зміна напрямку цих інвестицій. І саме це сформувало рух падіння долара щодо євро, фунту та інших світових валют.

Як розповідає Шевчишин, спочатку перед введенням тарифів США мексиканський песо та канадський долар негативно відреагували. Однак згодом непередбачувана політика Трампа призвела до зворотного ефекту.

Після того як Китай та інші країни почали розпродувати американські облігації, це стало для Трампа стоп-словом, бо він одразу ж відтермінував мита на 90 днів,

– додає фінансовий аналітик.

Крім того, ще один важливий фактор, який вплинув на інвесторів та курс долара, – це протистояння Трампа та Джерома Пауелла, голови Федеральної резервної системи. Спочатку були неоднозначні заяви щодо його звільнення, але згодом Трамп "дав задню".

Зверніть увагу! За середнім банківським курсом в Україні, станом на 28 квітня, 1 долар США становить 0,86 євро, а 1 євро – 1,15 долара. А за даними TraidingView, від початку 2025 року індекс долара втратив 8,19%, зокрема за останній місяць – 4,44%.

Чи буде падати долар надалі і які наслідки для США та Європи

Як розповів Гетман, у короткостроковому періоді зміцнення євро та послаблення долара, навпаки, трохи погіршило становище європейських товарів стосовно американських, адже вони стали дорожчими.

Але в середньостроковій та довгостроковій перспективі Європа виграє, бо переналаштовує свої логістичні потоки й захоплює нові ринки. Натомість від США, по суті, відмовляється,

– додає пан Олег.

Водночас чи падатиме надалі курс долара на світовому ринку – невідомо. Річ у тім, що Дональд Трамп доволі непередбачуваний, а тому може бути будь-що.

Зауважте! На думку Олега Гетмана, якщо поточна ситуація буде такою ж, якою вона є зараз, а це 10% мита на весь світ, величезні 145% мита для Китаю та дзеркальні 125% з Китаю, то курс долара щодо євро буде коливатися.

Як може "слабкий" долар вплинути на Україну

Аналітик Андрій Шевчишин зауважує, що дороге євро на українському ринку валют є компенсатором. Адже саме зараз Європа є головним партнером України, а всі договори проводяться саме у європейській валюті.

Закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро,

– каже Шевчишин.

Також Гетман додає, що НБУ давно виношує плани щодо прив'язки гривні до євро.

Це відбудеться протягом 3 – 5 років, бо Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі,

– додає Гетман.

Як наголошує економіст, за таких умов долар може рахуватися по кроскурсу через євро.