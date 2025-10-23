Долар всюди сягнув нової ціни: за скільки тепер можна купити валюту

Купівля долара в банках, обмінниках та на чорному ринку сягнула нової позначки у 42 гривні, подекуди навіть трішки більше. Євро також подорожчало: тепер валюта в обмінниках з 49 гривень "прямує" в напрямку 50 гривень в обмінниках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 23 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,56 гривні (+11 копійок проти 22 жовтня) та продаж по 42 гривні (+5 копійок). Дивіться також Українці готуються до блекаутів: чи зросли ціни на популярні товари Купівля євро проходить по 48,25 гривні (+3 копійки), продаж – по 48,95 гривні (-2 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,01 гривні (+9 копійок), а продати по 42,05 гривні (+10 копійок).

(+9 копійок), а продати по (+10 копійок). Купівля євро по 48,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 49 гривень (+5 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,38 гривні (-9 копійок), а продають по 42,06 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,48 гривні (-6 копійок), а продають по 49,28 гривні (+12 копійок). Що за ціни для валют прогнозують наступного тижня? Як прогнозує для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на межі жовтня і листопада попит буде на 15% вищим за пропозицію. НБУ може у такому випадку здійснити валютні інтервенції.

Крім того, попри заклики міжнародних організацій девальвувати гривню, ринок не почав несамовито скуповувати долар. Також не очікується якихось надмірних курсових стрибків.

Відтак на готівковому ринку очікується, що долар буде на рівні 41,5 – 42 гривень за валюту, а євро – на рівні 48 – 49,5 гривні за валюту.