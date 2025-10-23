Укр Рус
Економіка Макроекономіка Долар всюди сягнув нової ціни: за скільки тепер можна купити валюту
23 жовтня, 10:24
2

Долар всюди сягнув нової ціни: за скільки тепер можна купити валюту

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс долара в банках на 23 жовтня: купівля – 41,56 гривні, продаж – 42 гривень.
  • А в обмінниках валюта на такому рівні: купівля – 41,38 гривні, а продаж – 42,06 гривні. 

Купівля долара в банках, обмінниках та на чорному ринку сягнула нової позначки у 42 гривні, подекуди навіть трішки більше. Євро також подорожчало: тепер валюта в обмінниках з 49 гривень "прямує" в напрямку 50 гривень в обмінниках.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 23 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,56 гривні (+11 копійок проти 22 жовтня) та продаж по 42 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Українці готуються до блекаутів: чи зросли ціни на популярні товари

  • Купівля євро проходить по 48,25 гривні (+3 копійки), продаж – по 48,95 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,01 гривні (+9 копійок), а продати по 42,05 гривні (+10 копійок).
  • Купівля євро по 48,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 49 гривень (+5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,38 гривні (-9 копійок), а продають по 42,06 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,48 гривні (-6 копійок), а продають по 49,28 гривні (+12 копійок).

Що за ціни для валют прогнозують наступного тижня?

  • Як прогнозує для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на межі жовтня і листопада попит буде на 15% вищим за пропозицію. НБУ може у такому випадку здійснити валютні інтервенції.

  • Крім того, попри заклики міжнародних організацій девальвувати гривню, ринок не почав несамовито скуповувати долар. Також не очікується якихось надмірних курсових стрибків. 

  • Відтак на готівковому ринку очікується, що долар буде на рівні 41,5 – 42 гривень за валюту, а євро – на рівні 48 – 49,5 гривні за валюту. 