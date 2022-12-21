Долар подорожчав в банках, а в обмінниках навпаки знизився

Готівковий долар за добу зріс на 10 копійок в банках, а от обмінники навпаки купують сьогодні американську валюту значно дешевше, ніж вчора. Детальніше з курсом можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,80 гривні (+10 копійок проти 20 грудня), а купити за 40,25 гривні (+10 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41,60 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 42,30 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,67 гривні (-18 копійок), а продають – за 40,22 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,74 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,28 гривні (+13 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,08 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,20 гривні (+1 копійка).

(+3 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 42,05 гривні (+2 копійки), а продають за 42,22 гривні (+2 копійки).

Яким буде цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, найближчі 7 днів курс на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,80 – 40,50 гривні за долар.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.