Валюти подорожчали на ринку: яка ціна в обмінниках, банках та на чорному ринку
5 листопада 2024, 09:56Читать новость на русском
Долар та євро додали в ціні за останню добу всюди. Найсуттєвіший ріст відбувся в обмінниках, де курс обміну долара виріс на 26 копійок, а курс євро – на 30 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 5 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 4 листопада) та продаж – по 41,68 гривні (+13 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 44,85 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45,45 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+4 копійок), а продати – по 41,65 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 45,30 гривні (+15 копійок), а продаж по 45,41 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,41 гривні (+26 копійок), а продають – по 41,78 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,21 гривні (+30 копійок), а продають – по 45,60 гривні (+8 копійок).
По скільки буде курс у листопаді
За словами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у листопаді на ринку будуть присутні як періоди здорожчання, так і періоди зниження вартості валют. Крім того, рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції.
Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.
У листопаді коридор допустимих валютних коливань буде таким:
- на міжбанку – 41,1 – 41,7 гривні за долар,
- на готівковому ринку – 41,2 – 41,9 гривні за долар.