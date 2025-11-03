Укр Рус
Економіка Макроекономіка Ціновий стрибок валюти: до якої позначки сягне долар
3 листопада, 17:22
2

Ціновий стрибок валюти: до якої позначки сягне долар

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс долара США на 4 листопада складе 42,04 гривні, а євро – 48,42 гривні.
  • На 3 листопада офіційні валюти за вихідні опустилися, особливо євро, яке втратило 11 копійок. 

Офіційний долар з майже 42 гривень опустився до 41,89 гривні за вихідні, а євро втратило ще більше – 11 копійок. Втім завтра, 4 листопада, ціна обох валют зросте, особливо американської валюти, яка перетне позначку в 42 гривні.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,89 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 8 копійок проти 31 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,40 гривні, тобто ціна впала на 11 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Нові обставини – нові витрати: у Росії збільшилися закупки протезів на тлі війни в Україні

Станом на 4 листопада курс валют буде таким:

  • долар – 42,04 гривні;
  • євро – 48,42 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 3 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,12 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,85 гривні, продаж – по 42,20 гривні.

 

Що буде з курсом цього тижня? 

  • Як розповіла для 24 Каналу банкіра Анна Золотько, на початку листопада очікується стійкість курсу з помірними коливаннями в першій половині тижні. Крім того, сигнали щодо зниження офіційного курсу НБУ, також великі інтервенції створюють передумови для короткострокової стабілізації. 

  • На курс також впливатиме інфляційний звіт НБУ, де вказано, що поступове зниження інфляції пом'якшуватиме очікування щодо різких змін облікової ставки, що загалом підтримує гривню. 

  • Банкірка додає, що ризики досі залишаються, серед яких затримки зовнішніх надходжень, геополітичні та енергетичні потрясіння. 