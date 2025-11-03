Ціновий стрибок валюти: до якої позначки сягне долар

Офіційний долар з майже 42 гривень опустився до 41,89 гривні за вихідні, а євро втратило ще більше – 11 копійок. Втім завтра, 4 листопада, ціна обох валют зросте, особливо американської валюти, яка перетне позначку в 42 гривні.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,89 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 8 копійок проти 31 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,40 гривні, тобто ціна впала на 11 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Нові обставини – нові витрати: у Росії збільшилися закупки протезів на тлі війни в Україні Станом на 4 листопада курс валют буде таким: долар – 42,04 гривні;

євро – 48,42 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом ранок 3 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні , продаж – по 42,10 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,12 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,85 гривні, продаж – по 42,20 гривні. Що буде з курсом цього тижня? Як розповіла для 24 Каналу банкіра Анна Золотько, на початку листопада очікується стійкість курсу з помірними коливаннями в першій половині тижні. Крім того, сигнали щодо зниження офіційного курсу НБУ, також великі інтервенції створюють передумови для короткострокової стабілізації.

На курс також впливатиме інфляційний звіт НБУ, де вказано, що поступове зниження інфляції пом'якшуватиме очікування щодо різких змін облікової ставки, що загалом підтримує гривню.

Банкірка додає, що ризики досі залишаються, серед яких затримки зовнішніх надходжень, геополітичні та енергетичні потрясіння.