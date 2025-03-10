Валюти виросли і впали: який курс долара та євро

Долар за вихідні у банках та на чорному ринку втратив несуттєво ціну. Водночас євро навпаки додало в ціні, особливо на чорному ринку. Натомість в обмінниках ціна валюти дещо впала.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,06 гривні (-6 копійок проти 7 березня) та продаж по 41,60 гривні (-7 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,30 гривні (+5 копійок), а продаж по 45 гривень (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-13 копійок), а продати по 41,40 гривні (-20 копійок).

(-13 копійок), а продати по (-20 копійок). Купівля євро по 44,54 гривні (+23 копійки), а продаж по 44,73 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 9 березня, долари купують в середньому по: 40,66 гривні (-24 копійки), а продають по 41,30 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають по (-11 копійок), за даними finance.ua. Станом на 10 березня, євро купують по 44,36 гривні (-25 копійок), а продають по 44,90 гривні (+2 копійки).

Яким буде курс долара

Ще раніше у прогнозі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня варто очікувати на долар на рівні 41.40 – 42 гривень як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Лєсовий додав, що на ринку не очікується суттєвих курсових змін.

Деякими із факторів, що впливає на стабільність курсів є чергова зміна облікової ставки, валютні інтервенції, фінансова міжнародна допомога від партнерів тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як це спостерігалося протягом кількох тижнів поспіль, різниця між курсами готівкового і безготівкового ринків буде майже нульовою, тобто на ринку фактично пануватиме єдиний цілком ринковий курс.

Банкір нагадує, що режим, який зараз діє (режим керованої гнучкості), не передбачає різких курсових злетів чи падінь.