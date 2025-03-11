Долар та євро всюди виросли

В банках, обмінниках та на чорному ринку спостерігається ріст обох валют. Відтак в обмінниках євро вже перевалило за понад 45 гривень, а долар сягнув понад 41,50 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+4 копійки проти 10 березня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,19 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,49 гривні (+9 копійок), а продати по 41,45 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 44,78 гривні (+24 копійки), а продаж по 44,92 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,23 гривні (+31 копійка), а продають по 41,55 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+31 копійка), а продають по (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,76 гривні (+18 копійок), а продають по 45,08 гривні (+8 копійок).

Який курс долара прогнозують на березень

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, чинники, які впливатимуть на валютний ринок у березні, – це закупівля газу до сховищ та імпорту електроенергії, підготовка до посівної, залишається невизначеність з політичним переговорним процесом тощо.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик На березень вважаю, що ми повернемося до курсу 42 – 43 гривні за валюту.

Шевчишин додає, що попри те, що Україна має зараз достатньо зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається. Якщо курс буде нижчий, то Україна недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій.