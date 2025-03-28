28 березня, 10:08
Де долар та євро подешевшали найбільше
Основні тези
- Долар і євро подешевшали на обмінниках, в банках та на чорному ринку, зменшення вартості при купівлі та продажу.
- Прогнозується стабільність курсу на початку квітня, з можливими коливаннями на готівковому ринку.
Валюти за останню добу показують спад вартості. Найбільше долар та євро втратили в обмінниках при купівлі, однак в банках та на чорному ринку купівля та продаж також супроводжуються спадом вартості.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 28 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 27 березня) та продаж по 41,80 гривні (-5 копійок).
Читайте також Ставки та перспективи для вкладників: що чекає на гривневі депозити
- Купівля євро проходить по 44,55 гривні (-10 копійок), продаж – по 45,10 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-1 копійка), а продати по 41,48 гривні (-12 копійок).
- Купівля євро по 44,92 гривні (-6 копійок), а продаж по 45,07 гривні (-3 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-23 копійки), а дають по 41,62 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,42 гривні (-44 копійки), а продають по 45,20 гривні (+15 копійок).
Які є прогнози курсів валют
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що стабільності курсу на початку квітня сприятимуть чинники, такі як монетарні зміни НБУ (збільшення облікової ставки), чинний режим керованої гнучкості, економічні обставини тощо.
Ми припускаємо, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Таким чином, у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.
Натомість на готівковому ринку очікується, що впродовж 31 березня по 6 квітня курс долара сягатиме 41,40 – 42 гривні, а курс євро – 44,50 – 45,50 гривні.