"Приватбанк" перестав видавати долари: українці масово скаржаться на відмови

У вівторок, 6 вересня, "Приватбанк" припинив видавати долари українцям. Готівковий долар не можна отримати ані на касах, ані через здійснення доларових переказів.

Про проблему повідомили клієнти державного банку на форумі Мінфіну. Банк просто скасовує видачу переказу в іноземній валюті, яку було замовлено заздалегідь.

У банку ж заявили, що проблеми з готівковою валютою нині є у кожному банку в країні.

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Тричі замовляла готівку в іноземній валюті та тричі банк скасовує. Наразі замовила ще раз, очікую на повідомлення,

– пише клієнтка "Приватбанку".

Інші клієнти заявляють, що вони втрачають 10% на різниці банківського та реального курсу через те, що змушені переказувати гроші на гривневі карти внаслідок цієї проблеми.

Реакція банку

Свою позицію представники установи пояснюють проблемами у логістиці.

Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми просимо вибачення за завдані незручності,

- повідомляє "Приватбанк".

Прессекретар банку Олег Серга, в коментарі РБК-Україна, розповів, що в серпні "Приватбанк" замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок. У вересні ця кількість ще збільшилась.

В міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені, впевнений Олег Серга.

НБУ дозволив продавати 100% готівки . Це було зроблено для можливості фінустановам продавати більше долара та євро, а це, своєю чергою, опустити вартість готівкової валюти у касах.

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Чому долар росте

За даними "Мінфіну", 6 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 5 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,83 гривні за долар (+15 копійок).

Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро.

Очевидна причина подорожчання готівкового долара – війна росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів.

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