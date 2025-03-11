Знову за старе: Трамп вкотре запропонував Канаді стати одним зі штатів США

Президент США Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом. На його думку, це допоможе з вирішенням торгового конфлікту.

Трамп запропонував Канаді доєднатися до США

Зокрема Трамп вважає, що це допоможе обом країнам, передає 24 Канал з посиланням на соцмережу американського президента.

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Єдине, що має сенс, — щоб Канада стала нашим заповітним п’ятдесят першим штатом. Це зніме всі мита, суттєво знизить податки для канадців, зробить країну безпечнішою, а США — ще більш могутньою державою,

— написав Дональд Трамп.

На його думку, за таких обставин Канада більше не матиме проблем з кордоном. Водночас її національний гімн "О, Канада" залишиться. Проте вже як частина "найвеличнішої держави у світі".

Станом на зараз американський лідер нагадав про запровадження нових мит на канадську сталь та алюміній, які сягнуть 50%. Такий указ набуде чинності з 12 березня.

Також Трамп пригрозив підвищенням тарифів на імпорт автомобілів з Канади. А це може завдати шкоди автопромисловості країни.

За словами президента США, такі заходи стали відповіддю на "антиамериканську" політику Оттави. Мова йде зокрема про встановлення високих тарифів на електроенергію та молочні продукти.

У своєму дописі Трамп зазначив, що Канада має негайно скасувати свої мита. Ба більше, він пригрозив подальшим підвищенням тарифів на імпорт авто з 2 квітня.

Важливо! Водночас Дональд Трамп звинуватив Канаду в недостатньому внеску у забезпечення національної безпеки.