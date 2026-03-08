Список щасливчиків невеликий: кому держава додасть +20% до пенсії

Окремі українські пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до виплат, яка становить додаткових 20% до пенсії. Водночас перелік тих, кому вона доступна, обмежений та чітко регламентований законом.

Кому держава виплачує до по пенсії додаткові 20%?

Жителі гірських населених пунктів в Україні можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсій та низки соціальних виплат. З 25 лютого 2026 року почали діяти оновлені правила, передбачені постановою Кабінету Міністрів №225, пише Голос України.

Документ визначає порядок нарахування підвищених виплат громадянам, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських.

Такі доплати є частиною державної політики підтримки територій зі складними природними умовами. Через гірський рельєф, обмежену транспортну доступність та складні умови проживання держава компенсує частину витрат мешканців шляхом підвищення соціальних виплат на 20%.

Хто може отримати доплату вже в цьому місяці?

Згідно з новими правилами, право на надбавку мають громадяни, які фактично проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах.

Важливо! Тепер така можливість поширюється і на внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до гірських громад і проживають там на постійній основі, нагадують Івано-Франківській обласній адміністрації.

Надбавка становить 20% від розміру відповідної виплати і нараховується до низки державних соціальних програм. Воно може застосовуватися до різних видів підтримки, зокрема:

Пенсійні виплати. Державна допомога сім’ям з дітьми, включно з:

допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомогою при народженні дитини;

виплатами на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

допомогою одиноким матерям;

виплатами при усиновленні.

Довідково: Також підвищення може застосовуватися до допомоги на дітей із тяжкими захворюваннями або складними медичними станами, зокрема при рідкісних орфанних хворобах, онкологічних захворюваннях, тяжких ураженнях нервової системи, дитячому церебральному паралічі, тяжких психічних розладах чи інших станах, що потребують тривалого лікування або паліативної допомоги.

Крім того, підвищення передбачене для:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, людям з інвалідністю та виплат на догляд за ними;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме;

соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомоги малозабезпеченим сім’ям;

виплат на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також фінансової підтримки прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

стипендій, що фінансуються з державного бюджету.

Як оформити гірську надбавку?

Для призначення підвищення необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або органу, який виплачує відповідний вид допомоги. Право на доплату виникає за умови, що особа:

фактично проживає або працює у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не перебуває постійно за межами України;

не сплачує єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті (за винятком випадків, коли людина фактично проживає у гірській місцевості).

Коли доплату можуть припинити виплачувати?

Надбавку можуть скасувати, якщо зникають підстави для її отримання. Зокрема, це може статися у таких випадках:

якщо людина понад шість місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті;

якщо вона перебуває за кордоном більше ніж 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без підтверджених поважних причин (лікування, навчання, відрядження, супровід дитини або реабілітація);

якщо пенсія або соціальна допомога виплачується за місцем проживання, яке не має статусу гірського;

якщо єдиний соціальний внесок сплачується в іншому населеному пункті.

Таким чином, підвищення соціальних виплат для мешканців гірських територій є інструментом державної підтримки громад, де умови проживання традиційно складніші. Водночас право на таку доплату напряму залежить від фактичного проживання або роботи у відповідному населеному пункті.

