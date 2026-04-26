Ще одна категорія українців отримає популярну надбавку: додаткові 2 600 гривень щомісяця

Частина українських пенсіонерів зможе отримувати додаткову щомісячну доплату до пенсії. Після змін у правилах перелік отримувачів розширили, що дало змогу охопити ще одну категорію громадян.

Хто буде отримувати 2 600 гривень до пенсії щомісяця?

В Україні розширили умови доступу до щомісячної пенсійної доплати на рівні близько 2 600 гривень. Після змін більше громадян зможуть підтвердити своє право на цю виплату, навіть якщо раніше не мали достатніх документів, повідомляє Кабмін.

Зокрема, це рішення стосується осіб, які проживали у зонах радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС, а саме на територіях обов’язкового або гарантованого добровільного відселення у період з 1986 до 1993 року. Для цієї категорії спростили процедуру підтвердження факту проживання

Ключове нововведення полягає у тому, що тепер буде можливість встановлення такого факту через спеціальні комісії. Це дозволяє отримати доплату навіть у випадках, коли відповідні дані відсутні у паспорті, демографічному реєстрі або базах міграційної служби.

Зауважте! Зміни особливо актуальні для тих, хто втратив документи, змінював місце проживання або проживав у забруднених зонах у дитячому віці. Раніше саме ці обставини часто ставали причиною відмови у нарахуванні доплат.

Хто має право на доплати та які вимоги?

Додатково уряд продовжив можливість внесення таких відомостей до реєстрів територіальних громад до кінця вересня 2026 року. Це дає змогу більшій кількості людей пройти процедуру підтвердження та скористатися правом на виплати.

Право на доплату мають непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, уточнює ПФУ. Розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму і у 2026 році становить близько 2 600 гривень на місяць.

Таким чином, зміни не лише уточнюють правила, а фактично відкривають доступ до надбавки для тих, хто раніше не міг її отримати через відсутність підтверджених даних.

