Доплата пенсіонерам після 65 років: як зміниться розмір у 2026 році
- Для пенсіонерів старше 65 років, з достатнім страховим стажем, мінімальна пенсія становить 40% від мінімальної зарплати, але не менше прожиткового мінімуму – 2 595 гривень у 2026 році.
- Пенсії будуть перераховувати автоматично.
Для осіб старше 65 років в Україні закон гарантує мінімальний розмір пенсії за віком за наявності достатнього страхового стажу. З 1 січня 2026 року зросте прожитковий мінімум, тож частині пенсіонерів автоматично перерахують виплати.
Яка доплата до пенсії для 65-річних?
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Умови отримання доплати визначає частина 2 статті 28.
Якщо людині вже є 65 років і вона має достатній страховий стаж – для чоловіків це 35 років, а для жінок 30 років – то мінімальна пенсія за віком для неї встановлюється так:
- 40% від мінімальної зарплати (у 2026 році її розмір 8 647 гривень),
- але ця сума не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році він становитиме 2 595 гривень).
Зверніть увагу! Пенсії особам, які досягли 65 років, перераховуються в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян.
Право на такий перерахунок мають особи, які не працюють та отримують пенсію за віком, вислугою років, по інвалідності чи в разі втрати годувальника.
У Пенсійному фонді також зазначають, що для осіб, які працюють, перерахунок пенсії з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється за умови звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
Окрім того, за даними Міністерства фінансів України, з 1 березня 2026 року буде здійснено щорічну індексацію пенсій, але коефіцієнт зростання визначать напередодні в лютому.
Що відомо про інші надбавки за вік?
Після досягнення певного віку пенсіонерам автоматично призначають щомісячні компенсаційні виплати до пенсії.
Це 300 гривень у віці від 70 до 75 років, 456 гривень у віці від 75 до 80 років та 570 гривень у віці від 80 років.
Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць її виплатять пропорційно до даної кількості днів.
Однак вікову надбавку не призначають громадянам, якщо їхня пенсія вища за 10 340,35 гривні.