Яка доплата до пенсії для 65-річних?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Умови отримання доплати визначає частина 2 статті 28.

Якщо людині вже є 65 років і вона має достатній страховий стаж – для чоловіків це 35 років, а для жінок 30 років – то мінімальна пенсія за віком для неї встановлюється так:

40% від мінімальної зарплати (у 2026 році її розмір 8 647 гривень),

але ця сума не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році він становитиме 2 595 гривень).

Зверніть увагу! Пенсії особам, які досягли 65 років, перераховуються в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян.

Право на такий перерахунок мають особи, які не працюють та отримують пенсію за віком, вислугою років, по інвалідності чи в разі втрати годувальника.

У Пенсійному фонді також зазначають, що для осіб, які працюють, перерахунок пенсії з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється за умови звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Окрім того, за даними Міністерства фінансів України, з 1 березня 2026 року буде здійснено щорічну індексацію пенсій, але коефіцієнт зростання визначать напередодні в лютому.

Що відомо про інші надбавки за вік?