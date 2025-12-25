Какая доплата к пенсии для 65-летних?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Условия получения доплаты определяет часть 2 статьи 28.

Если человеку уже есть 65 лет и он имеет достаточный страховой стаж – для мужчин это 35 лет, а для женщин 30 лет – то минимальная пенсия по возрасту для него устанавливается так:

40% от минимальной зарплаты (в 2026 году ее размер 8 647 гривен),

но эта сумма не может быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году он составит 2 595 гривен).

Обратите внимание! Пенсии лицам, достигшим 65 лет, пересчитываются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

Право на такой перерасчет имеют лица, которые не работают и получают пенсию по возрасту, выслуге лет, по инвалидности или в случае потери кормильца.

У Пенсионном фонде также отмечают, что для лиц, которые работают, перерасчет пенсии с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется при условии увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Кроме того, по данным Министерства финансов Украины, с 1 марта 2026 года будет осуществлена ежегодная индексация пенсий, но коэффициент роста определят накануне в феврале.

Что известно о других надбавках за возраст?