Какая доплата к пенсии для 65-летних?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Условия получения доплаты определяет часть 2 статьи 28.
Смотрите также Новый прожиточный минимум, выше зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году
Если человеку уже есть 65 лет и он имеет достаточный страховой стаж – для мужчин это 35 лет, а для женщин 30 лет – то минимальная пенсия по возрасту для него устанавливается так:
- 40% от минимальной зарплаты (в 2026 году ее размер 8 647 гривен),
- но эта сумма не может быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году он составит 2 595 гривен).
Обратите внимание! Пенсии лицам, достигшим 65 лет, пересчитываются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.
Право на такой перерасчет имеют лица, которые не работают и получают пенсию по возрасту, выслуге лет, по инвалидности или в случае потери кормильца.
У Пенсионном фонде также отмечают, что для лиц, которые работают, перерасчет пенсии с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется при условии увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
Кроме того, по данным Министерства финансов Украины, с 1 марта 2026 года будет осуществлена ежегодная индексация пенсий, но коэффициент роста определят накануне в феврале.
Что известно о других надбавках за возраст?
После достижения определенного возраста пенсионерам автоматически назначают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии.
Это 300 гривен в возрасте от 70 до 75 лет, 456 гривен в возрасте от 75 до 80 лет и 570 гривен в возрасте от 80 лет.
Начисление надбавки начинается не с начала календарного месяца, а после достижения соответствующего возраста, поэтому за первый месяц ее выплатят пропорционально данному количеству дней.
Однако возрастную надбавку не назначают гражданам, если их пенсия выше 10 340,35 гривен.