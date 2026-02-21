Понаднормовий стаж може принести доплату: кому випишуть надбавку цього року

У 2026 році частина пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати за стаж понад встановлену норму. Водночас право на таку надбавку матимуть не всі, адже розмір і сам факт доплати залежатимуть від низки умов.

Кому призначать доплату за стаж у 2026 році?

Право на таке підвищення мають пенсіонери, яким пенсію за віком призначено за нормами закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для осіб, які оформили пенсію після 1 жовтня 2011 року, додатковим вважається страховий стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Саме роки понад ці межі можуть впливати на збільшення пенсійної виплати.

Довідково: механізм розрахунку передбачає, що за кожен повний рік понаднормового стажу пенсія може збільшуватися на 1% від її обчисленого розміру. Водночас законодавство закладає запобіжник, що таке підвищення не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для осіб, які отримали право на пенсію до 1 жовтня 2011 року, застосовуються інші підходи до визначення понаднормового стажу. Вони базуються на перехідних положеннях пенсійного законодавства і можуть відрізнятися від сучасної моделі розрахунку.

Відповідно до цього, доплата не є універсальною фіксованою сумою, а визначається індивідуально, виходячи з поєднання двох показників: розміру пенсії конкретної людини та встановленої соціальної межі.

Який розмір доплати за стаж у 2026 році?

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень, розповіли у ПФУ. Це формує максимальну межу доплати за стаж у розмірі 25,95 гривні на місяць за кожен повний рік стажу понад норму.

Наприклад! За наявності 10 повних додаткових років стажу підвищення може становити до 259,50 гривні щомісяця. Якщо ж 1% від фактичного розміру пенсії є меншим за цей показник, доплата визначатиметься саме від реального розміру пенсійної виплати.

Окремо важливо враховувати технічні нюанси нарахування. До розрахунку включаються лише повні роки стажу понад норму, тоді як неповні періоди не враховуються.

Нарахування підвищення відбувається автоматично під час призначення або чергового перерахунку пенсії, без необхідності додаткових звернень до органів Пенсійного фонду.

