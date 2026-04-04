Про ці 500 гривень знають не всі: кому з пенсіонерів належить щомісячна доплата

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на додаткову виплату, про яку знають не всі. За певних умов до пенсії нараховують ще 500 гривень. Хто має право на цю доплату та як її отримати, читайте далі.

Як отримувати щомісяця по 500 гривень?

Понад 500 гривень щомісяця до пенсії можуть отримувати окремі українці, однак ця доплата залежить від одного ключового фактору – тривалості страхового стажу понад встановлену норму. Саме за "зайві" роки роботи держава передбачає додаткові нарахування.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, право на таку надбавку виникає у пенсіонерів, чий страховий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці пороги становлять: 33 роки – для виходу у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років.

Довідково: Водночас важливу роль відіграє дата призначення пенсії. Якщо її оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Якщо після, то понад 35 і 30 років відповідно. Саме з цих показників починається розрахунок доплати.

Скільки нараховується за кожен рік понаднормового стажу?

Механізм нарахування є уніфікованим, тому за кожен рік понад норму додається 1% до основного розміру пенсії. Однак діє обмеження: ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уточнили у Фонді.

Зауважте! Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, відповідно максимальна доплата за один додатковий рік – 25,95 гривень. Таким чином, за 20 років понаднормового стажу щомісячна надбавка перевищує 500 гривень.

Окремо слід врахувати нюанс для працюючих пенсіонерія, бо для них підвищення з урахуванням актуального прожиткового мінімуму фактично застосовується після звільнення. Тому кінцевий розмір доплати може змінитися вже після завершення роботи.

