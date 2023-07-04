Кошти отримають не всі: кого з військових залишать без "бойових" доплат

Нещодавно Рада ухвалила довгоочікуваний закон №9342 про доплати військовим. У ньому йшлося про суми від 30 до 100 тисяч гривень, які захисники отримуватимуть за участь у боях. Водночас поправку про додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч усім захисникам не вдалося повернути.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та зазначив, що в цілому законопроєкт прийняли через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч".

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Втім, скандальні 30 тисяч доплати для усіх військових, не лише тих, які виконують бойові (спеціальні) завдання, повернути не вдалося.

Оптимальним було б повернення 30 тисяч гривень доплати всім військовим, але, на жаль, на це не погодилась більшість,

– додав народний депутат Олексій Гончаренко.

За що проголосувала Рада

Якщо коротко, то у законопроєкті ухвалили такі доплати військовим:

Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;

20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира;

6 000 гривень для строковиків;

2 350 гривень для курсантів;

від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.

Ще раніше, на етапі розгляду законопроєкту, джерело 24 Каналу у парламенті повідомляло, що розмір коштів, які потрібно було б залучати для додаткових винагород усім військовим, міг сягнути й 170 мільярдів гривень на рік. А це величезна сума для українського бюджету.

Співрозмовник пояснив тоді, що у державному бюджеті немає власних ресурсів для фінансування цих доплат, а міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони.

Чому МВФ був проти

Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив , що рішення про повернення виплат 30 тисяч гривень військовим не допомагає Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

У розмові з 24 Каналом Олег Гетман, економічний експерт, каже, що МВФ цікавить єдиний момент – як Україна збалансує бюджет.

Коли у бюджеті з урахуванням усіх допомог, наприклад, є 3 трильйони гривень. І, відповідно, держава витрачає усі ці кошти, то згодом виникає питання: де ви візьмете ще 150 мільярдів, які потрібно на реалізацію поправки про 30 тисяч доплат усім військовим? А відповіді немає.

Олег Гетман Економічний експерт На відмінно від популістичної правки, яка завдавала шалених витрат бюджету (йдеться про повернення усім військовим додаткових винагород у розмірі 30 тисяч гривень – 24 Канал), теперішній ухвалений законопроєкт про доплати напрацьований вже спільно з Мінфіном, Міноборони, комісією КМДА з питань податкової та фінансової політики тощо.

Відтак цей закон став спільним комплексним рішенням, який не дає таких шалених витрат, як було у попередній правці. Таким чином значних ризиків для українського бюджету також немає. А відтак ухвалений законопроєкт ніяк не повпливає на співпрацю з МВФ, бо кошти додатково не друкувалися та не запозичувалися.

Які зарплати отримують військові

Зараз повертається акциз на пальне, який дає додаткові десятки мільярдів гривень у бюджет. Також почався рух по дефінізації товарів, а це ще декілька десятків мільярдів гривень. Тож додаткові ресурси є в межах 30 – 50 мільярдів гривень.

Військовослужбовці отримують зарплати з декількох частин. Основне грошове забезпечення залежить від посади, звання та вислуги років захисника. Додатково вони можуть отримувати грошові винагорода, які були встановлені за ініціативою президента на період воєнного стану. Йдеться про усім відомі 30, 50 та 100 тисяч гривень.

Зараз військовий, який безпосередньо бере участь у бойових діях, може отримати в середньому від 120 до 150 тисяч щомісяця:

Командир бригади з урахування грошової винагороди у 100 тисяч в середньому може розраховувати на 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Ті військовослужбовці, які виконують спеціальні (бойові) завдання можуть отримувати з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень: