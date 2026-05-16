Українки зможуть отримувати додаткові виплати до пенсії у червні

Частина українок може щомісяця отримувати додаткові виплати до пенсії у розмірі понад тисячу гривень. Однак така доплата передбачена лише за певних умов. Хто має право на надбавку у червні, читайте далі.

Яка є надбавка жінкам до пенсії в Україні?

У 2026 році частина українок може отримувати додаткову надбавку до пенсії у розмірі понад тисячу гривень. Таку підтримку держава передбачила для матерів, які народили або виховали п’ятьох та більше дітей, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво Українцям масово нарахували +700 гривень до пенсії: хто та за що отримав надбавку

Для цієї категорії жінок держава передбачає окремі пенсійні гарантії, зокрема достроковий вихід на пенсію та додаткові щомісячні виплати. Таке право закріплене у системі пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Чому держава надає таку доплату жінкам?

Фактично ця надбавка є не просто соціальною допомогою, а формою визнання багаторічної праці з виховання дітей. У державі вважають, що багатодітні матері роблять значний внесок у суспільство, адже виховання кількох дітей часто впливає на можливість повноцінно будувати кар’єру та отримувати високий офіційний дохід.

Довідково! Частина жінок після виходу на пенсію опиняється у фінансово складнішій ситуації, адже багато років догляду за дітьми можуть означати менший страховий стаж, нижчу офіційну зарплату або перерви у роботі.

У такому випадку надбавка стає механізмом часткової компенсації. Фактично держава визнає, що виховання великої родини також є суспільно важливою працею, навіть якщо вона не завжди відображається у трудовій книжці чи розмірі пенсійних внесків.

Який розмір доплати у 2026 році?

Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це визначається Законом України. У 2026 році сума доплати становить 2 595 гривень.

Залежно від кількості дітей доплата може складати від 35% до 40% цього показника. У середньому це понад 900 гривень щомісяця, а в окремих випадках навіть більше тисячі гривень.

На тлі невисоких пенсій навіть така сума може суттєво впливати на фінансове становище пенсіонерки. Особливо для жінок, які більшу частину життя присвятили сім’ї, а не офіційній роботі.

Чому не усі отримують надбавку на дітей?

Особливість української пенсійної системи полягає у тому, що багато надбавок не призначаються автоматично. Тобто навіть за наявності законного права людина може роками не отримувати доплату лише через відсутність звернення до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Через це частина пенсіонерок фактично втрачає додаткові кошти, які могли б суттєво підтримати сімейний бюджет.

На тлі інфляції та постійного зростання витрат на комунальні послуги, ліки та продукти система таких доплат стає дедалі важливішою. Фактично для багатьох жінок саме надбавки та адресна підтримка вже формують помітну частину щомісячного доходу.

Як оформити надбавку?

Для отримання надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із документами, які підтверджують страховий стаж, кількість дітей і факт їхнього виховання до шестирічного віку. Зокрема, можуть знадобитися:

свідоцтва про народження дітей, документи про стаж, паспорт та ідентифікаційний код.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі ПФУ або дистанційно через електронні сервіси Пенсійного фонду. Однак на практиці саме збір підтверджувальних документів часто стає головною складністю для пенсіонерів, особливо якщо частина архівів втрачена.

Які ще надбавки можуть отримувати жінки?