Для людей з інвалідністю I – ІІІ груп і не тільки: хто з українців отримає 2000 гривень допомоги

Люди з інвалідністю I, II та ІІІ груп, а також інші вразливі категорії мають право на щоквартальну допомогу в розмірі 2 тисячі гривень від благодійного фонду. Однак із поданням заявки треба поквапитись.

Яку допомогу отримають люди з інвалідністю?

Про те, хто і на яку саме допомогу може розраховувати, йдеться в повідомленні центру підтримки.

Дивіться також Людина має 33 роки стажу: яка пенсія їй передбачена

Так, навесні 2026 року для осіб з інвалідністю I, II та ІІІ груп і для інших вразливих категорій громадян зі статусом ВПО передбачена щоквартальна виплата у 2 тисячі гривень.

Зауважте! Це фінансова підтримка для вразливих груп людей, які зареєстровані у Волноваському районі, проте фактичним місцем їхнього проживання є місто Дніпро або населені пункти області на правому березі річки Дніпро.

Відомо, що допомогу надає благодійна організація "Global Empowerment Mission Ukraine". Подати заявку на допомогу потрібно до 27 березня 2026 року (дедлайн подовжили).

Водночас отримати фінансування можна за відповідності таким умовам:

особа має статус ВПО;

є належність до пільгової категорії;

людина проживає у місті Дніпро або в області на правому березі від річки Дніпро.

Хто ще має право на оформлення виплати?

Прописані також окремі категорії вразливості, або ж пільгові категорії. Йдеться про:

пенсіонерів, осіб похилого віку від 60 років;

осіб з інвалідністю I, II та ІІІ груп;

дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

одиноких батьків;

опікунів;

сім'ї загиблих;

сім'ї осіб зниклих безвісти;

сім'ї осіб, які перебувають у полоні;

осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

осіб у складних життєвих обставинах.

Усі люди з переліку можуть подавати заявку на допомогу. Після чого з ними зв'яжеться представник громади й розкаже про подальші дії для реєстрації.

Просимо заповнювати форму лише тим домогосподарствам, котрі ще не подали заяву на отримання цієї допомоги – це значно зменшить час обробки відповідей,

– зазначили в повідомленні.

Яку ще допомогу можуть отримати українці весною 2026 року?

Напередодні Кабмін повідомив, що вразливі категорії українців отримають фінансову підтримку від держави. Це одноразова виплата на 1,5 тисячі гривень, яку здійснять у квітні.

Метою для втілення ініціативи є підтримка людей із низьким рівнем доходу, які потребують фінансової допомоги.

Ми зосереджуємо державний ресурс передусім на тих людях, які найбільше потребують підтримки. Одноразова доплата у 1 500 гривень – це простий і оперативний механізм допомоги, який дозволяє швидко охопити мільйони українців. Для нас важливо, щоб люди отримали цю підтримку автоматично – без додаткових звернень і складних процедур,

– пояснив Денис Улютін, міністр соцполітики.

Відомо, що програма охопить близько 13 мільйонів людей. Гроші нарахують автоматично на звичні канали отримання виплат. Тобто кошти надійдуть на банівський рахунок або на відділення Укрпошти.

