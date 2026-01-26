Українці отримають 2 тисячі гривень від держави: хто зможе оформити допомогу вже 31 січня

Деякі українці та українки зможуть отримати 2 тисячі гривень від уряду. Деяким особам заявку на отримання коштів можна буде оформити вже 31 січня 2026 року

Хто зможе отримати 2 тисячі від уряду?

Гроші надають у рамках програми Скринінгу здоровʼя 40+, про що нагадала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Запрошення на скринінг у Дії почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму.

Як зазначила Свириденко, вже понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми – вони відповідають вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання послуг.

Програма скринінгу дає можливість українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження та виявити на ранніх етапах:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет;

порушення у стані психічного здоровʼя.

Пройти базовий комплекс обстежень в можна буде швидко і в одному місці – без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях,

– написала Юлія Свириденко.

Долучити до програми Скринінг здоровʼя 40+ можна таким чином:

Через 30 днів після дня народження у 2026 році у застосунку Дія має надійти сповіщення. Після підтвердження участі автоматично зараховуються 2 тисячі гривень Дія.Картку, які можна використати тільки у межах програми. Зарахування відбувається протягом кількох днів. Крім того, через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП – там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів. Це актуально для людей, які не користуються Дією.

Важливо! Перелік місць, де можна пройти Скринінг здоров'я 40+, постійно доповнюється.

Нагадаємо, що "Скринінг здоров’я 40+" охоплює доказовий перелік медичних інтервенцій:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);

фізикальне обстеження ;

лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

Про це пишуть на Урядовому порталі.

Після отримання результатів лікар надасть людині рекомендації щодо подальших дій. А лікар – у разі потреби – може одразу призначити певні ліки.

Цікаво! Очікується, що у 2026 році "Скринінг здоров’я 40+" пройде близько 5 мільйонів українців.

Що ще слід знати про програму?