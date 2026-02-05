Кабмін запровадив зміни щодо "дитячих виплат": що слід знати батькам
- Кабмін спростив оформлення та виплату допомог, пов'язаних з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною, з можливістю оформлення підтримки через Дію.
- Терміни подачі заяв та використання коштів розширено, дозволяючи батькам витратити підтримку на реальні потреби дитини.
Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог в Україні. Мова йде про підтримку у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до одного року, а також ""єЯсла".
Що змінилося щодо дитячих виплат в Україні?
Наголошується, що родини з дітьми повинні отримувати допомогу швидко та без зайвої бюрократії, про що повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
Подати заяву тепер можна не лише у сервісних центрах Пенсійний фонд України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад – ближче до дому та без довгих черг.
- Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача Дія.Картки.
- Допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та "єЯсла" – на будь-яку картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.
Зверніть увагу! Невдовзі відкриється можливість оформити ці допомоги через Дію.
Також розширено напрями використання коштів як для допомоги по догляду до одного року, так і для "єЯсла". Тобто батьки зможуть витратити підтримку на реальні потреби дитини.
Водночас подати заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року тепер можна до трьох місяців після досягнення дитиною одного року.
Також продовжено термін оформлення допомоги "єЯсла". Якщо звернутися протягом пів року після виходу на роботу – гроші виплатять одразу за всі шість місяців.
Зауважте! Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки.
Нагадаємо, що допомогу "єЯсла" не зможуть отримати батьки, що є ФОПами. Про це пишуть на сайті "7eminar".
Фізичні особи-підприємці не перебувають в офіційних трудових відносинах. Тому позбавлені доступу до цієї державної підтримки.
Важливо! Водночас допомогу можуть отримати люди, які доглядали за дитиною та вийшли на роботу на умовах повного робочого часу.
Що ще слід знати щодо виплат в Україні?
- В Україні пропонують продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року. Також хочуть автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім людям, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.
- А з 1 березня зросте допомога для родин військових, що загинули або зникли безвісти – мінімальна пенсія на кожного непрацездатного члена родини становитиме не менше ніж 12 810 гривень. А мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або соцдопомога призначені на двох і більше членів родини, буде не менше ніж 10 020 гривень.