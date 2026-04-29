Пільги та виплати: яка допомога передбачена для осіб III групи інвалідності у травні

Українці, що мають проблеми зі здоров’ям, зокрема їм встановлена група інвалідності, можуть розраховувати на соціальну допомогу. Мова йде про різні види пільг.

Які пільги передбачені для людей з III групою інвалідності?

Вони передбачені й людям з III групою інвалідності, про що пише Enable Me.

Для осіб з III групою інвалідністю, що працюють, надаються пільги, які стосуються відпочинку:

щорічна основна відпустка на 2 дні довше звичайної (26 календарних днів);

обов'язкове надання за бажанням відпустки без збереження зарплати – до 30 календарних днів на рік;

для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік;

можливість у перший рік роботи на підприємстві використовувати щорічні відпустки повної тривалості (за бажанням) до настання 6-місячного терміну безперервної роботи та в зручний час.

Важливо! Якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, то особа має право припинити трудові відносини достроково.

Слід також згадати про пільги на ЖКП. Українці з III групою інвалідності мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають: під'їздів, сходових майданчиків, відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Якщо такі люди перебувають у будинках-інтернатах або інших соцустановах, то за ними зберігається житлова площа – протягом 12 місяців. Якщо строки більш тривали, то звільнена житлоплоща передається іншим особам з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов.

Зауважте! Існують окремі пільги для дітей з інвалідністю з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в соціальних установах. Їм передбачено позачергово житло та матеріальна допомога на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком МСЕК вони можуть здійснювати самообслуговування та вести самостійну життєдіяльність.

Зокрема на підставі індивідуальної програми реабілітації людям з інвалідністю III групи та дітям з інвалідністю надаються безоплатно (або на пільгових умовах) послуги з соціально-побутового та медичного обслуговування. Вони також можуть отримати:

засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби тощо; вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези тощо; автомобілі, крісла колісні з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Якщо розмір пенсії не перевищує мінімального розміру, то таким українцям передбачене право на безплатне придбання лікарських засобів, але тільки за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Водночас за наявності медичних показань – на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Також законодавством передбачені транспортні пільги – право на безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі), якщо людина має при собі відповідні документи.

Також особи з інвалідністю III групи та люди, які їх супроводжують, мають право на знижку у розмірі 50% від вартості проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту. Але не цілий рік, а у період з 1 жовтня по 15 травня.

Які грошові виплати передбачені особам з III групою інвалідності?

Сума пенсії по інвалідності прив’язана до пенсії за віком. Зокрема для ІІІ групи застосовується коефіцієнт у розмірі 50%.

Водночас право на грошову виплату виникає за наявності від 1 до 15 років стажу. Якщо ж стаж становить менше ніж 15 років, то отримати пенсію людина не зможе.

Водночас пенсійна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2 595 гривень. Про це писали у Пенсійному фонді.

Що ще слід знати особам з інвалідністю?

Українці ризикують втратити свої виплати. У коштах можуть відмовити, якщо людина не має права на пенсію по інвалідності або ж важливих документів. Наприклад, це може бути недостатня кількість страхового стажу або відсутність документанції щодо неотримання пенсійної виплати від Росії.

Водночас саме пільги на комунальні послуги українцям з інвалідністю не передбачені. Це правило стосується й ІІІ групи.

Водночас таким особам можуть оформити житлову субсидію. Вона допоможе значно зменшити доходи на ЖКП. Для її оформлення слід звернутися до Пенсійного фонду.