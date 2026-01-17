Ще 60 мільйонів євро для України: куди спрямують нову допомогу від Німеччини

Через постійні російські обстріли та морози енергосистема України переживає складний період. На тлі цього Німеччина оголосила про виділення 60 мільйонів євро.

Що відомо про допомогу від Німеччини?

Кошти спрямують на зимову та енергетичну підтримку України. Деталі повідомив у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю, 16 січня, передає 24 Канал.

За словами Сибіги, нову допомогу від Німеччини спрямують на зміцнення систем опалення й теплопостачання України – з акцентом на прифронтові регіони.

Ця допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист… Ми цінуємо незмінну солідарність Німеччини,

– додав дипломат.

Нагадаємо, для підтримки в покращенні енергетичної ситуації Україна скликає "Енергетичний Рамштайн". За дорученням Володимира Зеленського МЗС веде переговори з усіма партнерами щодо додаткових внесків.

Зверніть увагу! Напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про виділення Україні 400 мільйонів доларів – на підтримку нагальних потреб цієї зими.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?