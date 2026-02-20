Благодійна організація анонсувала нову програму: яку допомогу отримають українці

В Україні розпочинає роботу проєкт від відомої організації. Він передбачений надавати допомогу багатьом українцям.

Яку нову допомогу можуть отримати українці?

Йдеться про проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", про що йдеться на Facebook-сторінці Карітас Харків.

Читайте також Реальний прожитковий мінімум – 11 тисяч гривень: чи може Україна дозволити собі таке підвищення

Проєкт у співпраці з Caritas Ukraine та Caritas Italiana за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS). Основна його задача – забезпечення доступу для вразливих верств населення Харківської області до базових послуг.

Проєкт V.I.T.A.L містить у собі:

догляд вдома;

телемедицину (тобто онлайн-консультації з лікарями);

безкоштовну оренду реабілітаційного обладнання;

психосоціальну підтримку;

ваучери на ліки та реабілітаційне обладнання;

агрогранти;

багатоцільову грошову допомогу.

Нараз триває прийом заявок. Оформити підтримку можуть люди, яким необхідна допомога з догляду вдома. Також вони повинні не отримувати послуги від державних установ.

До цих категорій осіб належать:

самотні люди старшого віку;

особи з інвалідністю;

маломобільні українці з важкими захворюваннями, які потребують сторонньої допомоги.

Важливо! Для реєстрації та отримання додаткової інформації можна звернутися за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.

Яка ще допомога доступна українцям?

Нагадаємо, що українці можуть отримати допомогу від УВКБ ООН. Про це йдеться на сторінці Благодійного фонду "Право на захист".

Розмір підтримки становить 3 600 гривень та виплачується протягом трьох місяців. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень.

Зокрема родина повинна мати дохід, який менший за 6 318 гривень на особу. Також сім'я повинна мати хоча б один категорій вразливості та відповідати іншим критеріям.

Зверніть увагу! Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Що ще відомо про допомогу в Україні?