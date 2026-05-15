Ніколи не працювали офіційно: яку допомогу можуть отримати такі українці

Українці, що ніколи не працювали офіційно, не мають права на звичайну пенсію. Але вони можуть розраховувати на певну підтримку від уряду.

Яку підтримку можуть отримати особи, що ніколи не працювали?

Мова йде про соціальну допомогу, про що зазначали у Пенсійному фонді України.

Вихід на пенсію залежить від страхового стажу. Проте якщо у людини його менше, ніж 15 років (або немає зовсім) тто у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа:

не одержує пенсію або інші соціальні виплати;

є малозабезпеченою особою (особа, середньомісячний сукупний дохід якої за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність).

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2 595 гривень на місяць.

Розмір допомоги встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У цьому випадку людина отримає 30% від цієї суми. Це 778,50 гривень у поточному році.

Особам, які досягли віку 65 років, така допомога призначається довічно. Про це наголосили у ПФУ.

Для того, аби отримати допомогу, слід надати такі документи:

заява;

паспорт,

РНОКПП;

декларація про доходи.

Звернутись за оформленням допомоги можна:

особисто до Пенсійного фонду України;

до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади,

ЦНАПу;

Також подати заяву можна через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок Пенсійного фонду України або Дію.

Зауважте! Також документи можна надіслати поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

Що ще варто знати про стаж та пенсії?

Якщо людина працює не офіційно, то може втратити роки стажу або зовсім не отримати пенсію. Річ у тім, що сплата єдиного соціального внеску формує страховий стаж. Крім того, вона впливає на розмір майбутньої пенсійної виплати.

Експерт Сергій Коробкін у коментарі для 24 Каналу пояснив, що формула обчислення пенсії (якщо говорити дуже спрощено) – це стаж, який помножений на зарплату. Тобто якщо у людини 30 років стажу, то пенсія становитиме 30% від її зарплати.

Але питання полягає в тому, як цю зарплату правильно порахувати. Експерт наголошує, що потрібно знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Експерт Андрій Павловський теж наголосив, що зараз пенсія залежить від двох важливих чинників: страхового стажу та розміру заробітної плати під час отримання цього самого страхового стажу. Страховий стаж, на відміну від трудового, формується на сплаті внесків.