Підтримка лише до 1 травня: хто в Україні може отримувати допомогу від уряду
- Українці можуть отримувати кешбек на пальне до 1 травня, заощаджуючи 15% на дизелі, 10% на бензині, і 5% на автогазі.
- Максимальна сума кешбеку становить 1 000 гривень на місяць, а отримані гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, продукти українського виробництва, поштові послуги та підтримку захисників.
Українці можуть отримувати допомогу від уряду до 1 травня. Мова йде про кешбек на пальне – програму, яка запрацювала в країні 20 березня.
Хто може отримати допомогу до 1 травня?
Населення має право отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, яке придбане на АЗС, що беруть участь в програмі підтримки, про що повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Люди можуть заощаджувати протягом квітня:
- 15% – на дизель ;
- 10% – на бензин;
- 5% – на автогаз.
Це дозволить заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. А максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1 000 гривень на особу на місяць.
Важливо! Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку", а перелік АЗС можна знайти на офіційних ресурсах програми.
Якщо ви вже користуєтеся "Національним кешбеком" – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії.
Гроші, які будуть нараховані, можна витратити на купу різних послуг:
- оплату комуналки;
- ліки, книги та продукти українського виробництва;
- поштові послуги;
- підтримку українських захисників (донати).
Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм,
– пояснила Свириденко.
Зверніть увагу! Програма кешбеку на пальне вже скористалися 1,3 мільйона громадян. Про це йдеться на Урядовому порталі від 5 квітня.
Що українцям слід знати про підтримку від уряду?
- На тлі високих цін на пальне в Україні запровадила також й грошову допомогу. Її розмір становить 1 500 гривень.
- Отримати підтримку можуть вразливі верстви населення. Виплата зокрема є одноразовою та буде виплачуватися українцям протягом квітня.
- Гроші нарахують на рахунки у банках або через Укрпошту. Подати жодні заявки для цього не потрібно.