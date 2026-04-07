Укр Рус
Підтримка лише до 1 травня: хто в Україні може отримувати допомогу від уряду
7 квітня, 06:26
2

Підтримка лише до 1 травня: хто в Україні може отримувати допомогу від уряду

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українці можуть отримувати кешбек на пальне до 1 травня, заощаджуючи 15% на дизелі, 10% на бензині, і 5% на автогазі.
  • Максимальна сума кешбеку становить 1 000 гривень на місяць, а отримані гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, продукти українського виробництва, поштові послуги та підтримку захисників.

Українці можуть отримувати допомогу від уряду до 1 травня. Мова йде про кешбек на пальне – програму, яка запрацювала в країні 20 березня.

Хто може отримати допомогу до 1 травня?

Населення має право отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, яке придбане на АЗС, що беруть участь в програмі підтримки, про що повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Люди можуть заощаджувати протягом квітня:

  • 15% – на дизель ;
  • 10% – на бензин;
  • 5% – на автогаз.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. А максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1 000 гривень на особу на місяць.

Важливо! Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку", а перелік АЗС можна знайти на офіційних ресурсах програми.

 

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Якщо ви вже користуєтеся "Національним кешбеком" – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії.

Гроші, які будуть нараховані, можна витратити на купу різних послуг:

  • оплату комуналки;
  • ліки, книги та продукти українського виробництва;
  • поштові послуги;
  • підтримку українських захисників (донати).

Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм,
– пояснила Свириденко.

Зверніть увагу! Програма кешбеку на пальне вже скористалися 1,3 мільйона громадян. Про це йдеться на Урядовому порталі від 5 квітня.

Що українцям слід знати про підтримку від уряду?

  • На тлі високих цін на пальне в Україні запровадила також й грошову допомогу. Її розмір становить 1 500 гривень.
  • Отримати підтримку можуть вразливі верстви населення. Виплата зокрема є одноразовою та буде виплачуватися українцям протягом квітня.
  • Гроші нарахують на рахунки у банках або через Укрпошту. Подати жодні заявки для цього не потрібно.