Допомога Україні від США: ЗМІ повідомили нюанси можливого розблокування підтримки
- Держдепартамент США формує список винятків із замороженої допомоги для України, що може відкрити доступ до економічної та безпекової підтримки.
- Ситуація свідчить про розбіжності в адміністрації Трампа щодо підтримки України та невпевненість у доставці додаткової допомоги навіть із новими винятками.
Державний департамент США наразі формує список винятків із замороженої допомоги для України. Таким чином може відкритися доступ до деяких видів економічної та безпекової підтримки.
Що наразі відбувається у Держдепартаменті США
Якщо план схвалять, то винятки вийдуть за межі тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив по всьому світу для "основної життєво важливої" допомоги, пише 24 канал з посиланням на Politico.
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Так вдасться фінансувати такі програми, як розмінування і боротьба з наркотиками. Проте станом на зараз не зрозуміло, чи готується виняток для іноземного військового фінансування, який контролюється Держдепартаментом.
На що вказує подібна ситуація у Держдепартаменті?Видання пише, що на практичному рівні не існує жодної впевненості у тому, що додаткова допомога Україні дійде навіть із новими винятками. Причиною таких думок є те, що навіть вже схвалені винятки для гуманітарної допомоги були дещо заблоковані. Однак з політичної думки зусилля щодо розширення винятків для України вказують на розбіжності всередині адміністрації Трампа щодо ситуації з Україною.
У документі йдеться про те, що плани щодо винятків відносяться щонайменше до кінця січня, тобто за кілька днів після того, як команда Трампа ввела заморожування іноземної допомоги. Водночас винятки, запропоновані в документі, стосувалися найрізноманітніших програм, серед яких:
- загальна економічна підтримка;
- знешкодження наземних мін;
- боротьба з наркотиками;
- програми охорони здоров'я.
Цікаво! Зокрема, Держдепартамент ухилився від відповіді на запитання щодо нових винятків для України. А представники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.