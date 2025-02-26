Що наразі відбувається у Держдепартаменті США

Якщо план схвалять, то винятки вийдуть за межі тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив по всьому світу для "основної життєво важливої" допомоги, пише 24 канал з посиланням на Politico.

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Так вдасться фінансувати такі програми, як розмінування і боротьба з наркотиками. Проте станом на зараз не зрозуміло, чи готується виняток для іноземного військового фінансування, який контролюється Держдепартаментом.

На що вказує подібна ситуація у Держдепартаменті? Видання пише, що на практичному рівні не існує жодної впевненості у тому, що додаткова допомога Україні дійде навіть із новими винятками. Причиною таких думок є те, що навіть вже схвалені винятки для гуманітарної допомоги були дещо заблоковані. Однак з політичної думки зусилля щодо розширення винятків для України вказують на розбіжності всередині адміністрації Трампа щодо ситуації з Україною.

У документі йдеться про те, що плани щодо винятків відносяться щонайменше до кінця січня, тобто за кілька днів після того, як команда Трампа ввела заморожування іноземної допомоги. Водночас винятки, запропоновані в документі, стосувалися найрізноманітніших програм, серед яких:

загальна економічна підтримка;

знешкодження наземних мін;

боротьба з наркотиками;

програми охорони здоров'я.

Цікаво! Зокрема, Держдепартамент ухилився від відповіді на запитання щодо нових винятків для України. А представники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.