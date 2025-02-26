Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Сполучені Штати "не вивозять" функції світового гегемона. Тому зараз вони концентруються більше на своїх позиціях та на своєму континенті.

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Що має зробити Україна

Як наголосив Буряченко, Трамп хоче створити відносно збалансовану та економічну екосистему, яка не залежатиме від глобальних геополітичних потрясінь. Паралельно він хоче транслювати власні наративи та пріоритети на євразійський континент.

Тобто Трамп хоче не залежати від інших та нав'язувати свою гру, але не бути глобальним модератором процесів. До прикладу, президент США не збирається брати відповідальність за справедливе завершення війни. Але при цьому він хоче бути глобальним миротворцем.

Україна ж має пам'ятати про власні інтереси і в контексті угоди про рідкоземельні ресурси, і в контексті завершення активної фази війни та гарантії безпеки.

Зараз ми маємо шукати комунікацію з нашими заокеанськими партнерами. Без образ та гучних заяв. Важливо, що США лишилися у партнерському векторі України. Якщо Трамп втратить інтерес, то може піти на різкі кроки. До прикладу, заборонить постачати Україні зброю, яку Європа зараз може купити в США,

– зазначив Буряченко.

Окрім цього, теперішні дії США від Європи ще й збільшили шанси на швидку євроінтеграцію України. ЄС починає серйозно думати про безпеку. Україна цілком може посилити наших партнерів.

Очевидно, що потрібно максимально зближатися з Євросоюзом. Тим паче це відбувається на тлі того, що на виборах у Німеччині переміг Фрідріх Мерц. Він вже говорив навіть про альтернативу НАТО.

Нам потрібно максимально швидко інтегруватися в трикутник. Велика Британія, яка має здійснювати координаційну функцію в майбутній безпековій інституції. Також там потужна розвідка. Франція – ядерна країна з потужною зброєю. І Німеччина, яка має величезний потенціал та може відносно швидко перебудуватися. Тут є величезні можливості для України,

– підкреслив Буряченко.

Не варто забувати і про пошуки інших союзників. Буквально нещодавно була цікава заява Зеленського про Туреччину.

Нагадаємо, нещодавно Мерц заявив, що адміністрація Трампа не дбає про Європу та починає зближуватися з Росією. Тому, можливо, Європа буде змушена шукати певну заміну НАТО і працювати над незалежністю від США.