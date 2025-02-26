Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, что Соединенные Штаты "не вывозят" функции мирового гегемона. Поэтому сейчас они концентрируются больше на своих позициях и на своем континенте.

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Что должна сделать Украина

Как отметил Буряченко, Трамп хочет создать относительно сбалансированную и экономическую экосистему, которая не будет зависеть от глобальных геополитических потрясений. Параллельно он хочет транслировать собственные нарративы и приоритеты на евразийский континент.

То есть Трамп хочет не зависеть от других и навязывать свою игру, но не быть глобальным модератором процессов. К примеру, президент США не собирается брать ответственность за справедливое завершение войны. Но при этом он хочет быть глобальным миротворцем.

Украина же должна помнить о собственных интересах и в контексте соглашения о редкоземельных ресурсах, и в контексте завершения активной фазы войны и гарантии безопасности.

Сейчас мы должны искать коммуникацию с нашими заокеанскими партнерами. Без обид и громких заявлений. Важно, что США остались в партнерском векторе Украины. Если Трамп потеряет интерес, то может пойти на резкие шаги. К примеру, запретит поставлять Украине оружие, которое Европа сейчас может купить в США,

– отметил Буряченко.

Кроме этого, нынешние действия США от Европы еще и увеличили шансы на скорую евроинтеграцию Украины. ЕС начинает серьезно думать о безопасности. Украина вполне может усилить наших партнеров.

Очевидно, что нужно максимально сближаться с Евросоюзом. Тем более это происходит на фоне того, что на выборах в Германии победил Фридрих Мерц. Он уже говорил даже об альтернативе НАТО.

Нам нужно максимально быстро интегрироваться в треугольник. Великобритания, которая должна осуществлять координационную функцию в будущей институции безопасности. Также там мощная разведка. Франция – ядерная страна с мощным оружием. И Германия, которая имеет огромный потенциал и может относительно быстро перестроиться. Тут есть огромные возможности для Украины,

– подчеркнул Буряченко.

Не стоит забывать и о поисках других союзников. Буквально недавно было интересно заявление Зеленского о Турции.

Напомним, недавно Мерц заявил, что администрация Трампа не заботится о Европе и начинает сближаться с Россией. Поэтому, возможно, Европа будет вынуждена искать определенную замену НАТО и работать над независимостью от США.