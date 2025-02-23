Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час форуму "Україна. Рік 2025".

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Чи розглядає Україна Туреччину як гаранта безпеки

Говорячи про Туреччину, президент України зазначив, що наша держава бачить її як гаранта безпеки. Однак в який момент, в якому форматі та в якій ролі, Зеленський поки що не готовий сказати.

Але Ердоган знає, що ми бачимо його серед важливих гарантів безпеки для нас. Я говорив про це з президентом Туреччини,

– сказав Зеленський.

Український лідер вважає, що в цілому Європі треба дивитися на Туреччину. Адже це одна з найчисельніших армій континенту.

"Є дві армії в Європі сьогодні: українська – 800 тисяч, і турецька. Це дві найбільші армії. Є інші країни, безумовно, є країни, які нам допомагали дуже багато, але в Європі, ми повинні констатувати, хто спроможний сьогодні дати дійсно гарантії безпеки саме контингентом", – резюмував глава держави.

До слова, Володимир Зеленський також заявив, що хоче бачити за столом переговорів про завершення війни Росії проти України європейських союзників. Мовиться не лише про ЄС, а і про Велику Британію та інші країни континенту. Окремо також мають бути присутніми США.