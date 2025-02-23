16:48, 23 лютого

Україна та США може укласти економічну угоду, яка могла б стати частиною гарантій безпеки на майбутнє. Але наразі у ній не міститься ніяких заяв, які Україна могла б розцінювати, як гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати.