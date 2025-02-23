Головні заяви та ключові повідомлення українського лідера у коментарях журналістам – читайте на 24 Каналі.

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16:50, 23 лютого

Український лідер заявив про "різні варіанти" угоди зі США

Президент пояснив, що усе розпочалося з Плану перемоги, коли Київ наголошував на потребі щодо захисту власних територій від захоплення Росією.

"Угода базувалася на тому, що все це потрібно захистити й що нам потрібні гарантії безпеки. А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити.Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція", – зазначив президент.

16:48, 23 лютого

Зеленський повідомив про відсутність гарантій безпеки в угоді зі США

Україна та США може укласти економічну угоду, яка могла б стати частиною гарантій безпеки на майбутнє. Але наразі у ній не міститься ніяких заяв, які Україна могла б розцінювати, як гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати.

16:46, 23 лютого

Президент розповів, чого хоче від Трампа

Український президент висловив упевненість у тому, що президент США Дональд Трамп допоможе нашій державі закінчити війну, яку розгорнула Росія.

"Але мир через силу – це насамперед направити силу на Росію. Мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", – додав він.

16:44, 23 лютого

Зеленський наголосив на важливості участі України у переговорному процесі

Український лідер прокоментував мирні переговори. Він наголосив, що це стіл перемовин саме України.

Це не стіл, за який запрошують Україну, це наш стіл,
– наголосив Зеленський.

16:40, 23 лютого

Президент заявив про готовність піти з посади задля вступу України в НАТО

Володимир Зеленський висловився стосовно членства України в Альянсі та власного збереження посади, зазначивши, що готовий до потенційного "обміну".

"Якщо мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост я готовий. Можу поміняти це на НАТО", – наголосив президент.

16:35, 23 лютого

Найближчим часом може бути зустріч стосовно гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський сказав, що запропонує, аби найближчими днями відбулася зустріч в одній зі столиць Європи, аби обговорити формат може бути гарантій безпеки для України.

Завтра я думаю, будемо говорити також про нашу стратегію, не на найближчі роки, а тижні. Будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України. Передусім від Європи і безумовно нам треба США,
– повідомив він.

16:30, 23 лютого

Зеленський анонсував "важливий саміт"

Президент України на початку зустрічі висловив вдячність українським військовим. Також подякував за допомогу партнерам країнам. Він анонсував важливу зустріч з 13 лідерами у понеділок. 24 лютого, у Києві. Ще 24 партнерів долучаться онлайн.

Завтра, ймовірно, станеться переломний момент,
– заявив він.