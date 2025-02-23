Головні заяви та ключові повідомлення українського лідера у коментарях журналістам – читайте на 24 Каналі.
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Український лідер заявив про "різні варіанти" угоди зі США
Президент пояснив, що усе розпочалося з Плану перемоги, коли Київ наголошував на потребі щодо захисту власних територій від захоплення Росією.
"Угода базувалася на тому, що все це потрібно захистити й що нам потрібні гарантії безпеки. А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити.Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція", – зазначив президент.
Зеленський повідомив про відсутність гарантій безпеки в угоді зі США
Україна та США може укласти економічну угоду, яка могла б стати частиною гарантій безпеки на майбутнє. Але наразі у ній не міститься ніяких заяв, які Україна могла б розцінювати, як гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський.
Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати.
Президент розповів, чого хоче від Трампа
Український президент висловив упевненість у тому, що президент США Дональд Трамп допоможе нашій державі закінчити війну, яку розгорнула Росія.
"Але мир через силу – це насамперед направити силу на Росію. Мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", – додав він.
Зеленський наголосив на важливості участі України у переговорному процесі
Український лідер прокоментував мирні переговори. Він наголосив, що це стіл перемовин саме України.
Це не стіл, за який запрошують Україну, це наш стіл,
– наголосив Зеленський.
Президент заявив про готовність піти з посади задля вступу України в НАТО
Володимир Зеленський висловився стосовно членства України в Альянсі та власного збереження посади, зазначивши, що готовий до потенційного "обміну".
"Якщо мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост я готовий. Можу поміняти це на НАТО", – наголосив президент.
Найближчим часом може бути зустріч стосовно гарантій безпеки для України
Володимир Зеленський сказав, що запропонує, аби найближчими днями відбулася зустріч в одній зі столиць Європи, аби обговорити формат може бути гарантій безпеки для України.
Завтра я думаю, будемо говорити також про нашу стратегію, не на найближчі роки, а тижні. Будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України. Передусім від Європи і безумовно нам треба США,
– повідомив він.
Зеленський анонсував "важливий саміт"
Президент України на початку зустрічі висловив вдячність українським військовим. Також подякував за допомогу партнерам країнам. Він анонсував важливу зустріч з 13 лідерами у понеділок. 24 лютого, у Києві. Ще 24 партнерів долучаться онлайн.
Завтра, ймовірно, станеться переломний момент,
– заявив він.