Главные заявления и ключевые сообщения украинского лидера в комментариях журналистам – читайте на 24 Канале.
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Украинский лидер заявил о "разных вариантах" сделки с США
Президент объяснил, что все началось с Плана победы, когда Киев подчеркивал необходимость защиты собственных территорий от захвата Россией.
"Соглашение базировалось на том, что все это нужно защитить и что нам нужны гарантии безопасности. А на что вы готовы? А мы ответили, что готовы говорить.Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас. Я подчеркиваю, это было комплексное предложение", – отметил президент.
Зеленский сообщил об отсутствии гарантий безопасности в соглашении с США
Украина и США может заключить экономическое соглашение, которое могло бы стать частью гарантий безопасности на будущее. Но пока в нем не содержится никаких заявлений, которые Украина могла бы расценивать, как гарантии безопасности, отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины хотел бы услышать, какие гарантии безопасности для Украины могут предоставить Соединенные Штаты.
Президент рассказал, чего хочет от Трампа
Украинский президент выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп поможет нашему государству закончить войну, которую развернула Россия.
"Но мир через силу – это прежде всего направить силу на Россию. Мне кажется, это и есть смысл выражения "мир через силу". Мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что мне кажется, этого мало", – добавил он.
Зеленский подчеркнул важность участия Украины в переговорном процессе
Украинский лидер прокомментировал мирные переговоры. Он отметил, что это стол переговоров именно Украины.
Это не стол, за который приглашают Украину, это наш стол,
– подчеркнул Зеленский.
Президент заявил о готовности уйти с должности ради вступления Украины в НАТО
Владимир Зеленский высказался относительно членства Украины в Альянсе и собственного сохранения должности, отметив, что готов к потенциальному "обмену".
"Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я оставил свой пост я готов. Могу поменять это на НАТО", – подчеркнул президент.
В ближайшее время может быть встреча относительно гарантий безопасности для Украины
Владимир Зеленский сказал, что предложит, чтобы в ближайшие дни состоялась встреча в одной из столиц Европы, чтобы обсудить формат может быть гарантий безопасности для Украины.
Завтра я думаю, будем говорить также о нашей стратегии, не на ближайшие годы, а недели. Будем обсуждать форматы гарантий безопасности для Украины. Прежде всего от Европы и безусловно нам надо США,
– сообщил он.
Зеленский анонсировал "важный саммит"
Президент Украины в начале встречи выразил благодарность украинским военным. Также поблагодарил за помощь партнерам странам-партнерам. Он анонсировал важную встречу с 13 лидерами в понедельник. 24 февраля, в Киеве. Еще 24 партнеров присоединятся онлайн.
Завтра, вероятно, произойдет переломный момент,
– заявил он.