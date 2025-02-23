16:48, 23 февраля

Украина и США может заключить экономическое соглашение, которое могло бы стать частью гарантий безопасности на будущее. Но пока в нем не содержится никаких заявлений, которые Украина могла бы расценивать, как гарантии безопасности, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины хотел бы услышать, какие гарантии безопасности для Украины могут предоставить Соединенные Штаты.