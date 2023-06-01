Мільярдний грант від США: на які потреби України підуть кошти

У рамках проєкту Світового банку "Peace in Ukraine" США надали грант Україні на забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Сума гранту складає 1,25 мільярда доларів.

Грантові кошти для України

Нагадуємо, що у 2023 році Україна вже отримала грантових коштів від США на суму 6 мільярдів доларів. Крім того, нещодавно стало відомо ще про 1,25 мільярда доларів, які надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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що ці грантові кошти надійшли як частина 4 додаткового фінансування в рамках проєкту "Peace in Ukraine", який частково

Грантова підтримка від США є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами,

– каже міністр фінансів Сергій Марченко.

На що спрямують

Насамперед грантові кошти підуть на:

виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми,

оплату праці працівників освітньої сфери,

оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

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До речі, цей спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" впроваджується на загальну суму 16,5 мільярда доларів та 1,4 мільярда євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).