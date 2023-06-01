Грантові кошти для України

Нагадуємо, що у 2023 році Україна вже отримала грантових коштів від США на суму 6 мільярдів доларів. Крім того, нещодавно стало відомо ще про 1,25 мільярда доларів, які надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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Зверніть увагу, що ці грантові кошти надійшли як частина 4 додаткового фінансування в рамках проєкту "Peace in Ukraine", який частково компенсує видатки держбюджету на соціальні та гуманітарні потреби.

Грантова підтримка від США є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами,

– каже міністр фінансів Сергій Марченко.

На що спрямують

Насамперед грантові кошти підуть на:

виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми,

оплату праці працівників освітньої сфери,

оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

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До речі, цей спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" впроваджується на загальну суму 16,5 мільярда доларів та 1,4 мільярда євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).