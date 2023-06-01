Грантовые средства для Украины

Напомним, что в 2023 году Украина уже получила грантовые средства от США на сумму 6 миллиардов долларов. Кроме того, недавно стало известно еще о 1,25 миллиарда долларов, поступивших через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

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Обратите внимание, что эти грантовые средства поступили как часть дополнительного финансирования в рамках проекта "Peace in Ukraine", который частично компенсирует расходы госбюджета на социальные и гуманитарные нужды.

Грантовая поддержка США является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств, предоставленных партнерами,

– говорит министр финансов Сергей Марченко.

На что направят

В первую очередь грантовые средства пойдут на:

выплату государственных социальных пособий семьям с детьми,

оплату труда работников образовательной сферы,

оплату труда предоставлятелей медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

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Кстати, этот совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется на общую сумму 16,5 миллиарда долларов и 1,4 миллиарда евро (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).