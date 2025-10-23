У ЄС збираються ухвалити рішення щодо допомоги Україні на 2026 – 2027 роки
- Європейська Рада планує ухвалити рішення про виділення "репараційного кредиту" Україні з заморожених активів Росії на 2026-2027 роки.
- Очікується, що ця ініціатива може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2-3 років.
Європейська Рада збирається ухвалити політичне рішення щодо України. Мова йде про забезпечення фінансових потреб на 2026 – 2027 роки.
Яку допомогу планують надати Україні?
Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спілкування з Володимиром Зеленським повідомив, що лідери ЄС підтримають рішення про надання допомоги Україні, передає 24 Канал.
За його словами, рішення стосуватиметься надання "репараційної позики" із заморожених активів Росії, що забезпечить потреби України.
Сьогодні на цій Європейській Раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи придбання військової техніки. І це дуже сильне послання для Росії,
– розповів Кошта.
Коли нададуть "репараційний кредит" Україні?
Лідери ЄС мають намір доручити Європейській комісії розробити угоду після того, як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на шляху, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Якщо цю пропозицію буде прийнято, вона може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2 – 3 років, використовуючи російські державні активи.
Бельгія зайняла обережний підхід, оскільки саме в ній знаходиться Euroclear, який зберігає заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат заявив, що країна не заперечуватиме проти заклику Комісії 23 жовтня запропонувати свою пропозицію.
Що відомо про військову допомогу Україні?
Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю для ВПС України до 150 винищувачів Grippen, але їх отримання буде поступовим. Винищувачі Grippen мають переваги у мобільності, швидкості підготовки до нового вильоту, та сумісності з системами НАТО, і є дешевшими в експлуатації, ніж F-35.
Передання F-16 для України від Бельгії залежить від розгортання в країні F-35, яке може тривати від року до півтора. Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на нові винищувачі має стратегічне значення.
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 52 мільйонів євро, що є вже 30-м з початку вторгнення Росії. Фінляндія також заявила про готовність долучитися до ініціативи НАТО PURL для закупівлі критично важливого озброєння у США для України.