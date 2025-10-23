У ЄС збираються ухвалити рішення щодо допомоги Україні на 2026 – 2027 роки

Європейська Рада збирається ухвалити політичне рішення щодо України. Мова йде про забезпечення фінансових потреб на 2026 – 2027 роки.

Яку допомогу планують надати Україні?

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спілкування з Володимиром Зеленським повідомив, що лідери ЄС підтримають рішення про надання допомоги Україні, передає 24 Канал.

За його словами, рішення стосуватиметься надання "репараційної позики" із заморожених активів Росії, що забезпечить потреби України.

Сьогодні на цій Європейській Раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи придбання військової техніки. І це дуже сильне послання для Росії,

– розповів Кошта.

Коли нададуть "репараційний кредит" Україні?

Лідери ЄС мають намір доручити Європейській комісії розробити угоду після того, як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на шляху, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Якщо цю пропозицію буде прийнято, вона може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2 – 3 років, використовуючи російські державні активи.

Бельгія зайняла обережний підхід, оскільки саме в ній знаходиться Euroclear, який зберігає заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат заявив, що країна не заперечуватиме проти заклику Комісії 23 жовтня запропонувати свою пропозицію.

Що відомо про військову допомогу Україні?