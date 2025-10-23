Какую помощь планируют предоставить Украине?

Президент Европейского совета Антониу Кошта во время общения с Владимиром Зеленским сообщил, что лидеры ЕС поддержат решение о предоставлении помощи Украине, передает 24 Канал.

По его словам, решение будет касаться предоставления "репарационного займа" из замороженных активов России, что обеспечит потребности Украины.

Сегодня на этом Европейском Совете мы примем политическое решение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая приобретение военной техники. И это очень сильное послание для России,

– рассказал Кошта.

Когда предоставят "репарационный кредит" Украине?

Лидеры ЕС намерены поручить Европейской комиссии разработать соглашение после того, как Бельгия дала понять, что не будет стоять на пути, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Если это предложение будет принято, оно может высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы.

Бельгия заняла осторожный подход, поскольку именно в ней находится Euroclear, который хранит замороженные активы, и опасается, что суд может заставить ее вернуть деньги самостоятельно. Но бельгийский дипломат заявил, что страна не будет возражать против призыва Комиссии 23 октября предложить свое предложение.

