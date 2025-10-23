Какую помощь планируют предоставить Украине?
Президент Европейского совета Антониу Кошта во время общения с Владимиром Зеленским сообщил, что лидеры ЕС поддержат решение о предоставлении помощи Украине, передает 24 Канал.
Смотрите также Не все так просто: Трамп назвал главную проблему по передаче Украине ракет Tomahawk
По его словам, решение будет касаться предоставления "репарационного займа" из замороженных активов России, что обеспечит потребности Украины.
Сегодня на этом Европейском Совете мы примем политическое решение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая приобретение военной техники. И это очень сильное послание для России,
– рассказал Кошта.
Когда предоставят "репарационный кредит" Украине?
Лидеры ЕС намерены поручить Европейской комиссии разработать соглашение после того, как Бельгия дала понять, что не будет стоять на пути, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Если это предложение будет принято, оно может высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы.
Бельгия заняла осторожный подход, поскольку именно в ней находится Euroclear, который хранит замороженные активы, и опасается, что суд может заставить ее вернуть деньги самостоятельно. Но бельгийский дипломат заявил, что страна не будет возражать против призыва Комиссии 23 октября предложить свое предложение.
Что известно о военной помощи Украине?
Украина и Швеция подписали соглашение о закупке для ВВС Украины до 150 истребителей Grippen, но их получение будет постепенным. Истребители Grippen имеют преимущества в мобильности, скорости подготовки к новому вылету, и совместимости с системами НАТО, и являются более дешевыми в эксплуатации, чем F-35.
Передача F-16 для Украины от Бельгии зависит от развертывания в стране F-35, которое может длиться от года до полутора. Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, поэтому ее переход на новые истребители имеет стратегическое значение.
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью около 52 миллионов евро, что является уже 30-м с начала вторжения России. Финляндия также заявила о готовности присоединиться к инициативе НАТО PURL для закупки критически важного вооружения в США для Украины.