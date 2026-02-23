На обігрівачі та виплати: північний партнер виділив солідну підтримку Україні

Фінляндія у понеділок, 23 лютого, оголосила про новий пакет "зимової" підтримки для України. Уряд країни виділив 20 мільйонів євро, які спрямують на потреби українців через міжнародні організації.

Куди підуть кошти Фінляндії?

Кошти нададуть за допомогою гуманітарних агентств ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначається на сайті уряду Фінляндії.

Ці організації зосередять увагу насамперед на потребах українців взимку та забезпеченні їх теплом. Тож допомогу Фінляндії витратять на найперші потреби:

обігрівачі;

пальне;

одяг;

та грошову допомогу.

Також підтримка фінського уряду призначена для допомоги в ремонті житла, яке постраждало внаслідок російських обстрілів, а відновлення водогонів, електропостачання та опалення.

Допомогу спрямують через такі організації:

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 6 мільйонів;

Всесвітня продовольча програма – 6 мільйонів;

Міжнародний комітет Червоного Хреста – 5 мільйонів;

та Український фонд гуманітарної координації Управління ООН з координації гуманітарних питань – 3 мільйони євро.

В уряді зауважили, що атаки Росії значно ускладнили життя людей в Україні, яким доводиться виживати у складних зимових умовах. Тому наразі потреба в гуманітарній допомозі є гострою, особливо для забезпечення доступу до тепла та електрики.

Завдяки збільшенню нашої допомоги ми підтримуємо людей у забезпеченні базових потреб. Фінляндія стоїть поруч з Україною,

– наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Хто ще допомагає Україні?

Також нещодавно Німеччина оголосила про виділення допомоги Україні на тлі масованих атак Росії на енергетику. Берлін пообіцяв новий транш майже у 5 мільярдів євро, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Наразі Німеччина опрацьовує можливість надання додаткового траншу обсягом близько 4,8 мільйона євро – відповідні зобов’язальні угоди вже підписано,

– заязначив Шмигаль.

Окрім того, продовжується робота щодо отримання від Німеччини обладнання для когенерації електроенергії.

Його нададуть для підтримки регіонів, які найбільше постраждали від російських обстрілів, зокрема Дніпропетровщини.

Важливо! Це не перший щедрий внесок Німеччини у посилення української енергосистеми. Наприкінці грудня 2025 року Берлін зробив найбільший одноразовий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 160 мільйонів євро.

