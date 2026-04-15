Допомога від Міжнародного валютного фонду: стали відомі нові подробиці

Перший перегляд програми Міжнародного валютного фонду заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду, Україна отримає 686 мілильйонів доларів США.

Що відомо про допомогу від МВФ?

Зустрічі Міністерства фінансів України пройшли з командами Світового банку, МВФ та Мінфіну США, про що повідомили у відомстві.

Наголошується, що у межах зустрічі із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та Головою місії МВФ в Україні Гевіном Грейем керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування.

Нагадаємо! Програма EFF на 2026-2029 роки становить 8,1 мільярда доларів. Рада МВФ затвердила програму наприкінці лютого. Про це повідомляла прем'єрка Юлія Свириденко.

Також відбулися зустрічі Мінфіну з Міністерством США. Ключовою темою під час дискусій із заступником міністра фінансів США з міжнародних справ Френсісом Бруком стало забезпечення потреб України у зовнішньому фінансуванні.

Загальний дефіцит на 2026 – 2029 роки становить близько 136,5 мільярда доларів США. У поточному 2026 році Україна потребує близько 52 мільярдів доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

Зауважте! Основні джерела покриття потреб на 2026 рік – це механізм ERA Loans, інструмент ЄС Ukraine Facility, програма з МВФ EFF та Ukraine Support Loan від ЄС.

А представники України та Світового банку обговорили результати роботи у 2025 році. У цьому партнерстві було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 мільярда доларів США, а також підписано 13 нових угод.

Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Водночас з 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 мільярда доларів США. Понад 41 мільярд доларів США, становлять безповоротні гранти.

Що ще слід знати про програму МВФ?